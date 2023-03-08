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Spor

İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kadrosu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kadrosu
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Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres dışında UEFA kadrosuna bildirilen isimlerin tamamı İspanya'ya götürüldü.

Teknik direktör Jorge Jesus'un kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King

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