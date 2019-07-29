İşte Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı
Fenerbahçe, Makedonların yeni yıldızı Darko Churlov için Köln’e teklifte bulunacak.
Kanarya, Makedonların yeni yıldızı Darko Churlinov'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
19 yaşındaki yıldız 10 numara ve sol kanatta oynayabiliyor. Genç oyuncu şimdiye kadar çıktığı 87 maçta 30 gol atarken 9 da asist yaptı. Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katarak sonrasında Avrupa devlerine pazarlamak istiyor. Köln ile görüşmeler devam ediyor.
(Takvim)
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