İşte Fernando Santos'un Salih Uçan kararı

Beşiktaş'ta transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte iç transfer çalışmaları başladı.

Siyah-beyazlılarda sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın takımdaki gelecekleri merak edilirken teknik direktör Fernando Santos, Salih ile ilgili kararını verdi.

Portekizli hoca, sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Salih Uçan'ı yeni sezonda da kadroda görmek istediğini yönetime iletip Cenk'le ilgili kararını sezon sonuna bıraktığını söyledi.

Beşiktaş'ta bu sezon 28 maçta süre bulan Salih Uçan, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.