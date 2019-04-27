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İşte Fikret Orman'ın seçim vaadi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın en önemli seçim vaadi Fulya'da yapımı planlanan AVM olacak. Bu proje, kulübe sürekli olarak nakit akışı sağlayacak.

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Beşiktaş Kulübü'nde kongre hareketliliği başlarken 12 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurulda aday olacağını açıklayan mevcut başkan Fikret Orman projelerini anlatacak. Siyah-beyazlıların patronunun en önemli seçim vaadi ise belli oldu.
 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, 2012'de reddedilen alışveriş merkezi projesini Fulya'da hayata geçirmek istiyor. 
 
Orman, seçildiği takdirde ilk iş olarak bu proje için çalışmalara başlayacak. Fikret Orman'ın, siyah-beyazlı kulüpte başkanlık görevine geldiğinden bu yana hayalini kurduğu alışveriş merkezi projesi kulübe sürekli olarak nakit akışı sağlayacak. Hem yıllık, hem de aylık olarak kulübün kasasına sıcak para girişi sağlayacak mega proje sayesinde kulübün son yıllardaki ekonomik sıkıntıları da aşılmış olacak.
 
Yıldızlar gelecek
 
Fulya'da 15 bin 382 metrekare büyüklüğündeki parselde yapımı planlanan projeye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin onay verdiği öğrenildi. 
 
Yapımının iki yıl sürmesi ön görülen alışveriş merkezi kulübün finansal geleceği için büyük önem taşırken, transferlere de kaynak sağlayacak. Önümüzdeki sezon bütçeyi 30 milyon avroya düşürecek olan yönetim, alışveriş merkezinin tamamlanmasından sonra önemli yıldızların transferlerini de zorlanmadan gerçekleştirme şansına sahip olacak. Bunların yanı sıra alışveriş merkezinde haftada birkaç gün siyah-beyazlı taraftarlar için özel aktiviteler düzenlenecek. Futbolcular imza günlerini ve söyleşileri burada gerçekleştirecek.
 
(Türkiye)
 

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