İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8499
  • EURO
    36,7175
  • ALTIN
    2995.95
  • BIST100
    10128.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Filenin Efeleri'nin Miletler Ligi'ndeki rakipleri
Spor

İşte Filenin Efeleri'nin Miletler Ligi'ndeki rakipleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları belli oldu.

IHA10 Aralık 2024 Salı 15:33 - Güncelleme:
İşte Filenin Efeleri'nin Miletler Ligi'ndeki rakipleri
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek. Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

1. hafta (Xi'an, Çin)

Çin, Polonya, Japonya, Sırbistan, Hollanda

2. hafta (Burgaz, Bulgaristan)

Bulgaristan, Japonya, Fransa, Slovenya, Ukrayna

3. hafta (Chiba, Japonya)

Japonya, ABD, Brezilya, Arjantin, Almanya

  • a milli erkek voleybol takımı
  • miletler ligi
  • rakip

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.