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Spor

İşte Filenin Sultanları'nın 2024 Milletler Ligi programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
İşte Filenin Sultanları'nın 2024 Milletler Ligi programı
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılındaki ilk sınavını Miller Ligi'nde verecek Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan ligin her haftasın 4 karşılaşma oynayacak.

Milli takım, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD, üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran'da Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da mücadele edecek.

Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oyna hakkı kazanacak.

Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

-1. HAFTA (ANTALYA)

15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye

2. HAFTA (ABD)

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

3. HAFTA (ÇİN-HONG KONG)

12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya

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