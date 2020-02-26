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Spor

İşte fiyatı

Mmilli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in forma giydiği İtalyan kulüp Roma ABD'li şirkete 750 milyon dolara satılacağı iddia edildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba00:34 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 00:34

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın hisse satışının gerçekleşeceği ve kulübün yeni sahibinin Dan Friedkin olmasına sadece günler kaldığı ileri sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Amerikalı milyarder Dan Friedkin'in Friedkin Group adı altındaki şirketine Roma kulübünü katmak için az bir süre kaldığını sayfalarına taşıdı. Şubat ayı sonuna kadar resmi işlerin tamamlanacağını ve kulübün bir Amerikalıdan (James Palotta) bir başka Amerikalı'ya devrinin gerçekleşeceği iddia edildi.

RAKAM 750 MİLYON DOLAR

Bahsi geçen anlaşmada Roma kulübünün satışını sağlayacak rakamın ise en az 750 milyon dolar olduğu konuşuluyor.

Roma kulübünün yeni sahibi olması beklenen Friedkin Group, Körfez devletlerinde Toyota'nın bağımsız distribütörlüğünün yanı sıra otomotiv, otelcilik, eğlence, golf ve macera turizmini global organizasyonlarla gerçekleştiren bir dev bir holding...

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