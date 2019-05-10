İşte futbolda haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'e 32'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Futbolda Spor Toto Süper Lig 32'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
Yarın:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
(AA)
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