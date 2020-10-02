İşte futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
SÜPER LİG
Bugün:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
Yarın:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
TFF 1. LİG
Bugün:
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
4 Ekim Pazar:
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
MİSLİ.COM 2. LİG
Beyaz Grup
4 Ekim Pazar:
15.00 Niğde Anadolu FK-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)
15.00 Ankara Demirspor-Hacettepe (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Sancaktepe FK-Uşakspor (15 Temmuz)
15.30 Ergene Velimeşespor-Zonguldak Kömürspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)
19.00 Kocaelispor-Çorum FK (Kocaeli)
19.00 Afjet Afyonspor-Manisa FK (Zafer)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)
19.00 Kahramanmaraşspor-Hekimoğlu Trabzon (12 Şubat)
Kırmızı Grup:
4 Ekim Pazar:
14.00 1922 Konyaspor-Bodrumspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.30 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Sakaryaspor (Tarsus İlçe)
15.00 Serik Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Serik İsmail Oğan)
15.00 Kardemir Karabükspor-Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Mamak FK (Etimesgut Belediye Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor (Gazi)
15.30 Turgutluspor-Pendikspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.30 Kırklarelispor-Pazarspor (Kırklareli Atatürk)
15.30 Eyüpspor-Karacabey Belediyespor (Eyüp)
MİSLİ.COM 3. LİG
1. Grup
4 Ekim Pazar:
14.30 Artvin Hopaspor-Ofspor (Hopa İlçe)
14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Yeni Malatya)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Nevşehir Gazi)
15.30 Kızılcabölükspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Kızılcabölük Semt)
15.30 Manisaspor-Arnavutköy Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 1877 Alemdağspor-Diyarbekirspor (Alemdağ)
19.00 Bucaspor 1928-Belediye Derincespor (Yeni Buca)
5 Ekim Pazartesi:
15.00 Çankaya FK-Payasspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
2. Grup
4 Ekim Pazar:
14.30 Yomraspor-Tekirdağspor (Yomra)
14.30 Kahta 02 Spor-Nazilli Belediyespor (Kahta)
14.30 Mardin Fosfatspor-Çengelköy (Mardin 21 Kasım)
15.00 Ceyhanspor-Darıca Gençlerbirliği (Ceyhan İlçe)
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karaman Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
15.30 Belediye Kütahyaspor-Tokatspor (Dumlupınar)
19.00 Fethiyespor-Yozgatspor 1959 (Fethiye İlçe)
3. Grup
4 Ekim Pazar:
14.30 Osmaniyespor-Altındağspor (7 Ocak)
14.30 Erbaaspor-Şile Yıldızspor (Erbaa İlçe)
14.30 Esenler Erokspor-Batman Petrolspor (Vefa)
14.30 Elazığ Karakoçan FK-Somaspor (Elazığ Doğukent)
14.30 Cizrespor-Arhavispor (Batman Şehir)
15.30 Yalovaspor-Çarşambaspor (Yalova Atatürk)
15.30 Gölcükspor-Karşıyaka (Gölcük Şehir)
19.00 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu (Isparta Atatürk)
4. Grup:
4 Ekim Pazar:
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Bayrampaşa (Faruk Çelik)
14.30 52 Orduspor-Kozanspor (19 Eylül)
14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Kelkit İlçe)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Modafen (Dağılgan)
15.00 Alanya Kestelspor-Silivrispor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Düzcespor-Adıyaman 1954 Spor (Düzce 18 Temmuz)
15.30 Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdare (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Muğlaspor (Sultanbeyli Gölet)