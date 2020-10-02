İşte futbolda haftanın programı

AA 02 Ekim 2020 Cuma 11:35 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 11:35

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:



SÜPER LİG



Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)



20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)



Yarın:



13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)



4 Ekim Pazar:



13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)



16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 1. LİG



Bugün:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



Yarın:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)



14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)



19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



4 Ekim Pazar:



14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)



16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)



16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

MİSLİ.COM 2. LİG



Beyaz Grup

4 Ekim Pazar:

15.00 Niğde Anadolu FK-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)



15.00 Ankara Demirspor-Hacettepe (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Sancaktepe FK-Uşakspor (15 Temmuz)



15.30 Ergene Velimeşespor-Zonguldak Kömürspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)

19.00 Kocaelispor-Çorum FK (Kocaeli)



19.00 Afjet Afyonspor-Manisa FK (Zafer)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

19.00 Kahramanmaraşspor-Hekimoğlu Trabzon (12 Şubat)

Kırmızı Grup:

4 Ekim Pazar:

14.00 1922 Konyaspor-Bodrumspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Sakaryaspor (Tarsus İlçe)

15.00 Serik Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Serik İsmail Oğan)

15.00 Kardemir Karabükspor-Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



15.00 Etimesgut Belediyespor-Mamak FK (Etimesgut Belediye Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor (Gazi)

15.30 Turgutluspor-Pendikspor (Turgutlu 7 Eylül)



15.30 Kırklarelispor-Pazarspor (Kırklareli Atatürk)



15.30 Eyüpspor-Karacabey Belediyespor (Eyüp)

MİSLİ.COM 3. LİG



1. Grup

4 Ekim Pazar:

14.30 Artvin Hopaspor-Ofspor (Hopa İlçe)

14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Yeni Malatya)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Nevşehir Gazi)

15.30 Kızılcabölükspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Kızılcabölük Semt)

15.30 Manisaspor-Arnavutköy Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 1877 Alemdağspor-Diyarbekirspor (Alemdağ)

19.00 Bucaspor 1928-Belediye Derincespor (Yeni Buca)

5 Ekim Pazartesi:

15.00 Çankaya FK-Payasspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

2. Grup

4 Ekim Pazar:

14.30 Yomraspor-Tekirdağspor (Yomra)

14.30 Kahta 02 Spor-Nazilli Belediyespor (Kahta)

14.30 Mardin Fosfatspor-Çengelköy (Mardin 21 Kasım)

15.00 Ceyhanspor-Darıca Gençlerbirliği (Ceyhan İlçe)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karaman Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 Belediye Kütahyaspor-Tokatspor (Dumlupınar)

19.00 Fethiyespor-Yozgatspor 1959 (Fethiye İlçe)

3. Grup

4 Ekim Pazar:

14.30 Osmaniyespor-Altındağspor (7 Ocak)

14.30 Erbaaspor-Şile Yıldızspor (Erbaa İlçe)

14.30 Esenler Erokspor-Batman Petrolspor (Vefa)

14.30 Elazığ Karakoçan FK-Somaspor (Elazığ Doğukent)

14.30 Cizrespor-Arhavispor (Batman Şehir)

15.30 Yalovaspor-Çarşambaspor (Yalova Atatürk)

15.30 Gölcükspor-Karşıyaka (Gölcük Şehir)

19.00 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu (Isparta Atatürk)

4. Grup:

4 Ekim Pazar:

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Bayrampaşa (Faruk Çelik)

14.30 52 Orduspor-Kozanspor (19 Eylül)

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Kelkit İlçe)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Modafen (Dağılgan)

15.00 Alanya Kestelspor-Silivrispor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Düzcespor-Adıyaman 1954 Spor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdare (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Muğlaspor (Sultanbeyli Gölet)