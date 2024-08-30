İşte futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig'de ise 1. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

TRENDYOL SÜPER LİG



Bugün:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

Yarın:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

NOT: Gaziantep FK haftayı bay geçecek

TRENDYOL 1. LİG



Bugün:

21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği (Esenler Erokspor)

21.00 Manisa FK-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

21.45 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

1 Eylül Pazar:

19.15 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)

21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

2 Eylül Pazartesi:

21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (11 Nisan)

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP:



Yarın:

17.00 Sarıyer-Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

1 Eylül Pazar:

16.00 1641 Trabzon FK-Isparta 32 Spor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Karaköprü Belediyespor-Kırklarelispor (Faruk Çelik)

16.30 İskenderunspor-Tuzlaspor (Kırıkhan İlçe)

17.00 Altınordu-İnegölspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

18.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kepezspor (Tarsus İlçe)

19.00 Altay-Anagold 24Erzincanspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Batman Petrolspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Batman)

19.00 Fethiyespor-GMG Kastamonuspor (Fethiye İlçe)

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP:



Yarın:

19.00 Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Menemen İlçe)

1 Eylül Pazar:

14.00 Vanspor FK-Belediye Derincespor (Van Atatürk)

16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Dağılgan)

16.00 Somaspor-Diyarbekirspor (Soma Atatürk)

16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Bucaspor 1928 (Erbaa Yeni İlçe)

16.30 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

17.00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Karacabey Belediyespor (Bolluca)

19.00 Çimentaş Elazığspor-Karaman FK (Elazığ)

19.00 Giresunspor-Nazillispor (Çotanak Spor Kompleksi)