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Spor

İşte futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig'de ise 1. hafta programlarını açıkladı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 10:22 - Güncelleme:
İşte futbolda haftanın programı
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Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig'de ise 1. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

Yarın:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

NOT: Gaziantep FK haftayı bay geçecek

TRENDYOL 1. LİG

Bugün:

21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği (Esenler Erokspor)

21.00 Manisa FK-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

21.45 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

1 Eylül Pazar:

19.15 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)

21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

2 Eylül Pazartesi:

21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (11 Nisan)

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP:

Yarın:

17.00 Sarıyer-Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

1 Eylül Pazar:

16.00 1641 Trabzon FK-Isparta 32 Spor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Karaköprü Belediyespor-Kırklarelispor (Faruk Çelik)

16.30 İskenderunspor-Tuzlaspor (Kırıkhan İlçe)

17.00 Altınordu-İnegölspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

18.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kepezspor (Tarsus İlçe)

19.00 Altay-Anagold 24Erzincanspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Batman Petrolspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Batman)

19.00 Fethiyespor-GMG Kastamonuspor (Fethiye İlçe)

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP:

Yarın:

19.00 Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Menemen İlçe)

1 Eylül Pazar:

14.00 Vanspor FK-Belediye Derincespor (Van Atatürk)

16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Dağılgan)

16.00 Somaspor-Diyarbekirspor (Soma Atatürk)

16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Bucaspor 1928 (Erbaa Yeni İlçe)

16.30 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

17.00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Karacabey Belediyespor (Bolluca)

19.00 Çimentaş Elazığspor-Karaman FK (Elazığ)

19.00 Giresunspor-Nazillispor (Çotanak Spor Kompleksi)

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