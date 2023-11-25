İşte Galatasaray-Alanyaspor maçının 10 şifresi

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi öne çıkan istatistikleri sizler için bir araya getirdik.

9 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Alanyaspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece üçünü kazanabilen Galatasaray'ın (3B 3M), Şubat 2019'dan bu yana olan bu süreçte en fazla puan kaybettiği rakibi Akdeniz ekibi (15).

ALANYA 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Alanyaspor (2G 1B), daha önceki dört ziyaretinden mağlubiyetle ayrılmıştı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇ YENİLMİYOR

Süper Lig'deki 10 maçlık galibiyet serisi Hatayspor mağlubiyetiyle son bulan Galatasaray, üst üste 2+ karşılaşmayı puansız geçtiği son seriyi Domenec Torrent yönetiminde yaşadı (Ocak 2022).

İSTANBUL'DA KAZANAMIYOR

İstanbul takımlarına konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor (2B 6M), daha uzun bir galibiyet hasretini lig tarihinde İstanbul temsilcilerine karşı çıktığı ilk 11 karşılaşmalık süreçte yaşadı (1B 10M).

EN UZUN SERİ GALATASARAY'DA

Evinde oynadığı son 22 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (20G 2B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Bu sezon seyircisi önünde oynadığı beş maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, en son 2004/05 sezonuna iç sahada altı karşılaşmalık galibiyet serisiyle başladı.

İLK 15 DAKİKALARDA GOL OLMUYOR

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların ilk 15 dakikalık bölümü gole sahne olmayan tek takım Alanyaspor. Galatasaray ise şu ana kadar ilk 45 dakikalarda kalesinde en az gol gören ekip konumunda (1 vs Hatayspor).

RAKİPLERE PAS YAPTIRMIYOR

Opta'nın Süper Lig'de detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana rakiplerini bir sezonda en düşük pas yüzdesinde tutan takım bu sezonki Galatasaray (%70). Alanyaspor ise bu sezon hiçbir Süper Lig maçını %74'ün altında pas isabet oranıyla bitirmedi.

ICARDI BOŞ GEÇMİYOR

Mauro Icardi, Alanyaspor'a rakip olduğu iki maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist). Süper Lig'deki son üç karşılaşmasında gol atamayan Arjantinli oyuncu, Türkiye kariyerinde üst üste dört karşılaşmayı boş geçtiği bir kuraklık yaşamadı.

ZAHA SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray'ın son iki Süper Lig maçında attığı üç golü de kaydeden isim olan Wilfried Zaha, üç karşılaşmalık seriyi en son Ağustos 2022'de Premier Lig'de yakaladı (Crystal Palace formasıyla).

EN GOLCÜSÜ NOVAIS

Bu sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Joao Novais (3), gollerinin tamamını İstanbul takımlarının filelerine gönderdi (Kasımpaşa x2 & İstanbul Başakşehir).