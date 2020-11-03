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Spor

İşte Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı.

IHA03 Kasım 2020 Salı 15:28 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 15:28
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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada çalışma yaptı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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