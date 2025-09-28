İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

İşte Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Trendyol Süper Lig'e 7'de 7 ile başlayan Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Kasımdaki milli araya kadar yoğun bir fikstürü olan sarı kırmızılı ekip bu süreçte 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Ayrıca ligde ise Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

28 Eylül 2025 Pazar 15:25
İşte Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür
Sarı kırmızılı ekip, 8 maçlık zorlu fikstüre 30 Eylül'de sahasında Liverpool maçıyla başlayacak. 4 Ekimde yine iç sahada Beşiktaş derbisine çıkacak.

Galatasaray, Ekim ayındaki milli maç arasının ardından 18 Ekim'de deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaşacak.

Okan Buruk'un ekibi 22 Ekim'de Rams Park'ta Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. 26 Ekim'de yine iç sahada ligin formda ekiplerinden Göztepe'yi ağırlayacak.

Galatasaray, 1 Kasım'da ise Rams Park'a Trabzonspor maçı için çıkacak.

Sarı kırmızılı ekip, 5 Kasım'da Ajax deplasmanına gidecek. Kasım ayındaki milli maç arasından önce de ligde Kocaelispor'a konuk olacak.

