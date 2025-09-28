Sarı kırmızılı ekip, 8 maçlık zorlu fikstüre 30 Eylül'de sahasında Liverpool maçıyla başlayacak. 4 Ekimde yine iç sahada Beşiktaş derbisine çıkacak.
Galatasaray, Ekim ayındaki milli maç arasının ardından 18 Ekim'de deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaşacak.
Okan Buruk'un ekibi 22 Ekim'de Rams Park'ta Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. 26 Ekim'de yine iç sahada ligin formda ekiplerinden Göztepe'yi ağırlayacak.
Galatasaray, 1 Kasım'da ise Rams Park'a Trabzonspor maçı için çıkacak.
Sarı kırmızılı ekip, 5 Kasım'da Ajax deplasmanına gidecek. Kasım ayındaki milli maç arasından önce de ligde Kocaelispor'a konuk olacak.