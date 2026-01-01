Galatasaray'ı ocak ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu ay Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıkacak. Aslan, Süper Kupa'da finale kalması durumunda ocak ayında toplam 7 karşılaşma oynayacak.
YENİ YILIN İLK MAÇI TRABZONSPOR'A KARŞI
Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlara karşı maç yapacak. Aslan, Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'a konuk olacak.
Galatasaray'ın ocak ayı fikstürü şöyle:
05.01.2026
Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)
13.01.2026
Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)
17.01.2026
Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)
21.01.2026
Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)
24.01.2026
Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)
28.01.2026
Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)