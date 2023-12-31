İşte Galatasaray'ın 2023 karnesi

Galatasaray, 2023 yılını başarılı bir şekilde geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk da futbolculuk döneminden sonra teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadı.

2023 YILINDA 52 MAÇA ÇIKTI



Galatasaray, 2022 yılında Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 52 maç oynadı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 39 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu. 6 karşılaşma ise berabere sona erdi. 23. kez şampiyon oldu Galatasaray, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Sezonu en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 88 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligde 23. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Son olarak 2019 yılında ipi göğüsleyen Aslan 4 yıl sonra tekrar mutlu sona ulaştı.

2023 YILINI İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI



2023-2024 sezonunda Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, yılı averajla ikinci sırada tamamladı. Bu sezon 43 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile aynı puanda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca en az gol yiyen takım olarak seneyi kapadı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA 3. OLDU



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden başladı. Sarı-kırmızılılar elemelerde sırasıyla Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde'yi eleyerek gruplara kaldı. Cimbom; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 3. sırada tamamladı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Aslan, play-offta Sparta Prag ile eşleşti.

2023 yılında 17 futbolcu transfer etti

Galatasaray, 2023 yılında transferde özellikle yazın hareketli günler yaşadı. 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde 3 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde ise 14 futbolcuyu transfer etti.

Mauro Icardi'nin bonservisi alındı

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiralık olarak takıma katılan Arjantinli golcü Mauro Icardi gösterdiği performansla Galatasaray'da başarılı bir dönem geçirdi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, bu yaz transfer döneminde Icardi'yi bonservisiyle transfer etti.

4 DERBİYE ÇIKTI



Galatasaray, geride kalan yılda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplam 4 derbiye çıktı. Sarı-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, 1 kez de mağlup oldu. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan tek yenilgini Beşiktaş'a karşı aldı.

KAYSERİSPOR'U 6-0 MAĞLUP ETTİ



Galatasaray 2022 yılında birçok farklı skorla galip geldi. Sarı-kırmızılılar en farklı skoru ligde 14 Nisan 2023 tarihinde evinde oynadığı Kayserispor maçında aldı. Aslan, müsabakadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU KIRDI



Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray sezon içerisinde birçok rekoru da kırdı. Sarı-kırmızılılar, 11 Mart 2023'te sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek ligde üst üste 14. galibiyetini kazandı ve Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun yeni sahibi oldu.

Ligde evinde sadece 1 kez puan kaybetti

Galatasaray, 2023 yılında Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte ligde 2022-2023 sezonunda 12, 2023-2024 sezonunda 8 mücadeleye çıktı ve 19 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında evinde Alman temsilcisi Bayern Münih ile oynadığı müsabakada seyirci rekoru kırıldı. 24 Ekim'deki karşılaşmayı RAMS Park'ta toplam 51 bin 792 seyirci takip etti.