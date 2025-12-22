İşte Galatasaray'ın 2025 yılı karnesi

Sarı kırmızılılar, 2025'in ilk günlerinde ligde Göztepe ile karşıya karşıya geldi ve bu maçı kazanarak yeni yıla 3 puanla merhaba dedi.

Yeni yılla birlikte Ziraat Türkiye Kupası serüvenine de başlayan Galatasaray için ayrıca devre arası transfer dönemi de hareketli geçti.

Sarı kırmızılılar ara dönemde Genk'ten 8 milyon avroya Cuesta, İkas Eyüpspor'dan 6 milyon avroya Ahmet Kutucu, Trabzonspor'dan 4 milyon avroya Eren Elmalı, Wolverhampton'dan 2 buçuk milyon avroya Lemina takviyelerini yaptı. Ayrıca Lens'ten Frankowski ve Milan'dan da Morata da satın alma opsiyonlu kiralık kadroya katıldı.

Zaha, Zaniolo, Batshuayi, Nelsson ve Ziyech ile de yollar ayrıldı.

Galatasaray için Ocak ayı ligde iyi geçerken Avrupa Ligi'nde istenmeyen sonuçlar alındı.

Dinamo Kiev beraberliği ve Ajax yenilgisi, temsilcimizi ilk 8 dışında bıraktı. Okan Buruk'un öğrencileri böylece son 32 turunda AZ ile eşleşti.

Şubat ayı ise sarı kırmızılılar için zorlu geçti. Temsilcimiz, deplasmanda AZ yenilgisinin yanı sıra içeride de rakibiyle berabere kaldı ve Avrupa'ya erken veda etti.

Galatasaray ayrıca bu süreçte ligde Fenerbahçe, kupada da Tümosan Konyaspor beraberliği yaşadı.

Sarı kırmızılıların şampiyonluğa giden yolda tekrar çıkışa geçişi Mart ayıyla oldu. Okan Buruk'un ekibi, geçen sezon ligdeki tek yenilgisini Mart ayı içinde Beşiktaş deplasmanında alsa da diğer maçlarını kazanmayı başardı.

Nisan başında ise kupa çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanında galip gelerek bir üst tura çıkmayı başardı. Bu mücadeleden sonra hem ligde hem de kupada kalan 10 mücadelesini de kazanan Galatasaray, çifte kupalı zafere ulaştı.

Mayıs ayı sarı kırmızılı ekip için güzel bir 'yaza merhaba' süreci oldu. Yeni sezona da iddialı başlamak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Sezonun ilk takviyesi Alman futbolunun yıldızı Leroy Sane oldu. Transfer sezonu açılmadan Haziran'ın sonuna doğru, yıldız kanat oyuncusu bedelsiz olarak kadroya katıldı.

Galatasaray için ana hedefse Victor Osimhen'di. Sarı kırmızılılar, bir önceki sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcüyü 75 milyon avro bonservis artı 5 milyon avroluk bonusla Napoli'den transfer etti.

Yönetim için yeni hedefler artık savunma, orta saha ve kaleci takviyesiydi. Sağ bek için Monaco'da Wilfried Singo'ya gidildi. Yönetim Fildişili oyuncu için 30 milyon avro bonservis artı bonusları kasasından çıkardı.

Muslera sonrası kaleyi devralacak isimse Uğurcan Çakır oldu. Galatasaray, milli file bekçisi için bonuslar hariç 27 buçuk milyon avro bedel ödedi. Orta saha için de İlkay Gündoğan kadroya bedelsiz olarak katıldı.

Takıma veda eden isimler arasındaysa kulübün efsane ismi Fernando Muslera da vardı. 14 sezonun ardından Uruguaylı file bekçisi, veda töreniyle takımdan ayrıldı. 3 sezonda önemli katkılar veren Dries Mertens de aktif futbol hayatını noktaladı.

Morata, Köhn, Frankowski, Zaniolo, Cuesta, Nelsson, Efe Akman, Jelert, Eren Aydın, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay gibi isimlerle de yollar bonservisle ya da kiralık olarak ayrıldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezonda ligde Ağustos ayında 4'te 4 ile başladı. Eylül'de artık Şampiyonlar Ligi mesaisi de başlayacaktı. Sarı kırmızılılar, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a farklı mağlup oldu.

Eylül ayındaki lig maçlarını da kayıpsız geçen son şampiyon, Devler Ligi'nde de Liverpool'u yenerek kritik bir galibiyet aldı.

Ekim ayına Beşiktaş beraberliğiyle başlayan sarı kırmızılılar, Avrupa'da Bodo Glimt karşısında 3 puan almayı başardı.

Kasım ise sarı kırmızılılar için zorlu bir aydı. Trabzonspor ile evinde berabere kalan Okan Buruk'un ekibi, Kocaelispor karşısında da 2025 yılındaki ikinci lig mağlubiyetini aldı. Temsilcimiz Avrupa'da bu ay içerisinde deplasmanda Ajax'ı mağlup ederken sahasında Saint Gilloise'a ise yenildi.

Yılın son ayına Fenerbahçe beraberliğiyle giren Galatasaray, ligde ve kupada istediği sonuçları alsa da Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda mağlup oldu ve ilk 8 hedefinden uzaklaştı.

Oynanan maçların ardından Okan Buruk'un ekibi bu yılı da ligde lider tamamlamayı başardı. Tecrübeli teknik adam böylece, Galatasaray'ın başındaki tüm yılları ve ligin ilk devrelerini zirvede bitirmeyi başarmış oldu.

Sarı kırmızılılar, 2025 yılında lig ve kupa zaferi yaşayarak taraftarına unutulmaz bir yıl hediye ettİ.