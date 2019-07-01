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İşte Galatasaray'ın Aboubakar planı

Porto’dan Aboubakar’ı transfer etmek isteyen Aslan, Luyindama’daki gibi “Mecburi satın alma opsiyonlu” kiralama formülünü önerdi. Portekiz ekibinin vereceği yanıt bekleniyor.

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TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Porto’dan Vincent Aboubakar için tüm kozlarını masaya sürdü. 15 milyon euro bonservis bedeli talep eden Porto’ya öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Galatasaray’ın bu teklifi reddedildi. Sarı-Kırmızılılar bunun ardından tıpkı Luyindama transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Buradaki rakam ise 3+7 milyon euroydu. Porto Kulübü, düşünmek için süre istedi.
 
VİNCENT GELMEYE SICAK
 
Eğer bu öneri kabul edilirse, CimBom, Aboubakar için 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Önümüzdeki sezon sonunda da 7 milyon euro Porto kasasına girecek. Bu sezon Militao ve Felipe’yi satan Porto, UEFA’yla yaptığı FFP anlaşması sebebiyle satışlar yapıyor. Eğer istenilen rakamlara gelinirse, Porto’nun G.Saray’a olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubaka, yeniden Türkiye yollarına düşebilir.
 
Akşam
 

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