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Spor

Galatasaray'dan KAP açıklaması! Yusuf Demir, Basel'e kiralandı

Galatasaray, genç oyuncusu Yusuf Demir'i İsviçre Ligi ekiplerinden Basel'e kiraladığını açıkladı.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
Galatasaray'dan KAP açıklaması! Yusuf Demir, Basel'e kiralandı
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Galatasaray, yıldız ismi Yusuf Demir'in İsviçre takımlarından Basel'e kiralandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır."

GALATASARAY PERFORMANSI

Yusuf Demir, Galatasaray'da 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf Demir, A Takım'da oynadıktan sonra kısa bir süre Barcelona forması giydi. Genç oyuncu, geçen sezon başında Galatasaray'a imza attı.

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