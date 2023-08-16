Galatasaray, yıldız ismi Yusuf Demir'in İsviçre takımlarından Basel'e kiralandığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır."
GALATASARAY PERFORMANSI
Yusuf Demir, Galatasaray'da 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf Demir, A Takım'da oynadıktan sonra kısa bir süre Barcelona forması giydi. Genç oyuncu, geçen sezon başında Galatasaray'a imza attı.