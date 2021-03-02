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Spor

İşte Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu

Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak lider Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA02 Mart 2021 Salı 15:06 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 15:06
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir kamp kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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