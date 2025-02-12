İşte Galatasaray'ın ara transfer dönemi raporu

Galatasaray, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'ni oldukça hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda defans, orta saha ve hücum bölgelerine yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirirken, takımdan ayrılan isimler de oldu. Cimbom, 3'ü Türk, 4'ü de yabancı olmak üzere toplam 7 futbolcuyu transfer etti.

FORVET HATTINA ÖNEMLİ BİR İSİM DAHA: ALVARO MORATA

Bu transfer döneminde en dikkat çekici transfer, İspanyol futbolcu Alvaro Morata oldu. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den sonra hücum bölgesine Morata gibi önemli bir ismi dahil etti. 32 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi Milan'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer edildi.

AHMED KUTUCU TRANSFER EDİLDİ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil etti. 24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da bu sezon 9 gol, 6 asistle oynuyordu. Kutucu, Galatasaray'da çıktığı 4 müsabakada da 2 gol sevinci yaşadı.

VİCTOR NELSSON GİTTİ, CARLOS CUESTA GELDİ

Galatasaray'da defans bölgesinde de değişim oldu. Sarı-kırmızılılarda Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, İtalyan ekibi Roma'ya kiralık olarak gitti. Bu bölge için transfer çalışmaları yapan Cimbom, Belçika ekibi Genk'te oynayan Kolombiyalı oyuncu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı.

2. MARİO LEMİNA DÖNEMİ

Sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesi için tanıdık bir isimle anlaştı. Galatasaray, bu kapsamda İngiliz temsilcisi Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcusu Mario Lemina'yı transfer etti. Lemina, daha önce 2019-2020 sezonunda kiralık olarak oynamıştı.

SON GÜN EREN ELMALI İLE ARDA ÜNYAY'I ALDI

Transferin son günü de çalışmalarına devam eden Galatasaray, 2 Türk futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, transferin ilk günlerinden itibaren görüşmelerini sürdürdü Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı ile 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen genç defans oyuncusu Arda Ünyay'ı alarak transferi kapadı.

27 MİLYON 462 BİN 500 EURO HARCADI

Galatasaray, bonservisiyle ve kiralık olarak kadrosuna kattığı 7 futbolcu için 27 milyon 462 bin 500 Euro para harcadı. En yüksek harcamayı Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta'ya yapan sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Aslan, Alvaro Morata için 6 milyon Euro, Ahmed Kutucu için 5 milyon 962 bin 500 Euro, Eren Elmalı için 3 milyon 500 bin Euro, Mario Lemina için 2 milyon 500 bin Euro, Przemyslaw Frankowski için 1 milyon Euro ve Arda Ünyay için de 500 bin Euro verdi.

MİCHY BATSHUAYİ'NİN, GALATASARAY MACERASI 217 GÜN SÜRDÜ

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin Galatasaray dönemi kısa sürdü ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 1 Temmuz 2024 tarihinde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, 217 gün sonra ayrıldı. Aslan, bu transferden 3 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.

HAKİM ZİYECH'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ziyech, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Süper Lig'de 2 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak toplam 6 resmi müsabakada oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, Katar ekiplerinden Al Duhail'e transfer oldu.

ZAHA VE ZANİOLO'NUN KİRALIK OLARAK GİTTİĞİ TAKIMLAR DEĞİŞTİ

Sezon başında kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha ile Nicolo Zaniolo, bu dönemde takımlarını değiştirdi. Yaz transfer döneminde Lyon ile anlaşan Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, bu sefer kıta değiştirdi ve ABD ekibi Charlotte FC'ye kiralık olarak gitti. İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ise Atalanta ile sözleşmesini feshedip, Fiorentina'ya kiralık olarak transfer oldu.

9.5 MİLYON EURO'YA YAKIN GELİR ELDE ETTİ

Sarı-kırmızılılarda bu transfer döneminde Wilfried Zaha Charlotte FC'ye, Victor Nelsson Roma'ya ve Nicolo Zaniolo da Fiorentina'ya kiralık olarak giderken, Michy Batshuayi ise bonservisiyle Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Galatasaray, bonservis ve kiralık olarak giden futbolculardan 6 milyon 700 bin Euro + 2 milyon 800 bin Dolar gelir elde etti.

Galatasaray'da İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde gelen ve giden futbolcular şöyle:

Gelenler: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Alvaro Morata (Milan), Mario Lemina (Wolverhampton), Carlos Cuesta (Genk), Przemyslaw Frankowski (Lens), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü) ve Eren Elmalı (Trabzonspor)

Gidenler: Wilfried Zaha (Charlotte FC), Hakim Ziyech (Al Duhail), Victor Nelsson (Roma), Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt) ve Nicolo Zaniolo (Fiorentina)