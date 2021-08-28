İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını 16 Eylül'de iç sahada Lazio ile oynayacak. Temsilcimiz daha sonraki Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarını ise deplasmanda oynayacak.
İşte Galatasaray'ın fikstürü...
16 Eylül Perşembe
19.45 Galatasaray - Lazio
30 Eylül Perşembe
22.00 Marsilya - Galatasaray
21 Ekim Perşembe
22.00 Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım Perşembe
19.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım Perşembe
19.45 Galatasaray - Marsilya
9 Aralık Perşembe
22.00 Lazio - Galatasaray