İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü

28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:23 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:23

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını 16 Eylül'de iç sahada Lazio ile oynayacak. Temsilcimiz daha sonraki Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarını ise deplasmanda oynayacak.

İşte Galatasaray'ın fikstürü...

16 Eylül Perşembe

19.45 Galatasaray - Lazio

30 Eylül Perşembe

22.00 Marsilya - Galatasaray

21 Ekim Perşembe

22.00 Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım Perşembe

19.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım Perşembe

19.45 Galatasaray - Marsilya

9 Aralık Perşembe

22.00 Lazio - Galatasaray