Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, temsilcimizin rakibi belli olacak. Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi 31 Ağustos Pazartesi (Bugün) saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:
Lokomotivi Tbilisi (Gürcistan)
Neftchi Baku (Azerbaycan)
Maccabi Haifa (İsrail) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) eşleşmesinin galibi.