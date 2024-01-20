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Spor

İşte Galatasaray'ın B planı! Rıdvan'ın alternatifi Levent Mercan

Sol bek problemini çözmek için ilk önce Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile temasa geçen ancak bu girişimden olumlu sonuç alamayan Galatasaray'ın B planı belli oldu. Sarı kırmızılı ekip, son olarak Fatih Karagümrük forması Levent Mercan'ı gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Türkiye20 Ocak 2024 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
İşte Galatasaray'ın B planı! Rıdvan'ın alternatifi Levent Mercan
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Galatasaray her ne kadar Rıdvan Yılmaz'la görüşmelere başlasa da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı da yokladığı bildirildi.

Uzun yıllardır sol bek problemini çözmeyen ve son olarak Angelino'dan da beklenen verimi alamayan sarı kırmızılıların Spinazzola, Locko gibi isimleri rafa kaldırdığı belirtilirken, Okan Buruk'un bu mevkii için 'yerli' isteğinin olduğu ifade edildi.

RIDVAN YILMAZ'DA SORUN ZORLUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş'tan Glasgow Ranges'a transfer olmasına rağmen 1,5 sezonda sadece 29 maçta görev alan Rıdvan Yılmaz için İskoç devinin 'kiralama + 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu' şartı koydurmak istediği bildirilirken, Erden Timur'un zorunlu satın alma fikrine sıcak bakmadığı anlaşıldı.

GALATASARAY'IN B PLANI LEVENT MERCAN

Rıdvan Yılmaz'da çok fazla zaman kaybetmek istemeyen Galatasaray yönetiminin Süper Lig seçeneklerini masaya yatırdığı ifade edilirken, Okan Buruk'un Erden Timur'a 'Rıdvan olmuyorsa Levent Mercan'ı transfer edebiliriz' raporunu verdiği kaydedildi.

HALİL DERVİŞOĞLU - KAZIMCAN KARATAŞ + 2 MİLYON EURO

2,5 sezondur Fatih Karagümrük'te düzenli olarak forma giyen ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Levent Mercan için Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Ausburg, Hoffenheim gibi ekiplerin zemin yokladığı aktarılırken, Fatih Karagümrük'ün 2 milyon euro + Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş'ı kiralık isteyeceği iddia edildi.

ALMANLAR VE İTALYANLAR LEVENT İÇİN SIRAYA GİRDİ

2010'da Recklinghausen Jugend alt yapısında yetişen 23 yaşındaki Levent, daha sonra Schalke A Takımına kadar yükseltmişti. 2021'de Fatih Karagümrük'e transfer olan yetenekli futbolcu, kısa sürede piyasa değerini 3,5 milyon euro'ya kadar çıkardı.

Öte yandan Serie A ekiplerinden Frosinone'nin izleme ekibinin Levent için İstanbul'a geldiği ve Başakşehir ile oynanacak maçı yakından takip edeceği bilgisi verildi. Daha önce Galatasaray'dan Diagne ve Batuhan Şen gibi futbolcuları transfer eden Süleyman Hurman'nın Levent Mercan için Erden Timur'a zorluk çıkarmayacağı konuşuluyor.

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