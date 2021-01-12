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  • İşte Galatasaray'ın istediği İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli
Spor

İşte Galatasaray'ın istediği İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli

Medipol Başakşehir Yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini açıkladığı İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi. Turuncu lacivertli kulüp, İngiltere ve İtalya'dan da talipleri olan İrfan Can için 14 milyon euro istiyor.

DHA12 Ocak 2021 Salı 18:21 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 18:27
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Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı. Yöneticiler, Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti. Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.

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