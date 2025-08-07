İSTANBUL 30°C / 24°C
  İşte Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
Spor

İşte Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçla lig tarihinde 68. sezonuna girecek.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 11:14 - Güncelleme:
İşte Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
ABONE OL

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 25 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 232 maçta 1284 galibiyet, 549 beraberlik, 399 yenilgi yaşarken, 3 bin 989 gol atıp, kalesinde 1963 gol gördü.

GALATASARAY'IN "EN"LERİ

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

OGBMAYPuan
22321284549399398919633937

En iyi derecesi: Şampiyon (25 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

En kötü derecesi: 13. (2021-2022)

En iyi sezonu: 2023-2024

OGBMAYPuan
3833329226102

En kötü sezonu: 1979-1980

OGBMAYPuan
308139282629

En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 33 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3), 2023-2024 (38 maçta 3)

Yenilmediği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

En çok gol yediği sezon: 2021-2022 (38 maçta 53 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

En iyi gol averajı: 2023-2024 (artı 66) (92-26)

En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)

SEZONLARA GÖRE PERFORMANSI

Galatasaray'ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

SezonDerecesiOGBMAYPuan
19592.16862191122
1959-603.3824104742358
1960-612.382765751960
1961-62Şampiyon3823114521857
1962-63Şampiyon42281131053567
1963-643.3416108492742
1964-653.3014115513139
1965-662.301785532042
1966-673.3212173533341
1967-683.3213109443636
1968-69Şampiyon301983491446
1969-707.30101010272130
1970-71Şampiyon301785511842
1971-72Şampiyon301785341442
1972-73Şampiyon301992471247
1973-745.301398291635
1974-752.301668362438
1975-763.3012135362337
1976-775.3010137362633
1977-783.3013125382638
1978-792.301776471741
1979-809.308139282629
1980-813.301389282534
1981-8211.32101210262632
1982-833.3417197503344
1983-843.3417107542944
1984-855.3411149342836
1985-862.3620160572056
1986-87Şampiyon362385552454
1987-88Şampiyon382792863590
1988-893.362097763169
1989-904.341969592663
1990-912.301974633164
1991-923.301938543560
1992-93Şampiyon302064742166
1993-94Şampiyon302244672870
1994-953.342167763869
1995-964.342158673868
1996-97Şampiyon342572903082
1997-98Şampiyon342365864375
1998-99Şampiyon342392853078
1999-00Şampiyon342473772379
2000-012.342347773573
2001-02Şampiyon342464753178
2002-032.342455612777
2003-046.3415910564754
2004-053.342446642576
2005-06Şampiyon342653823483
2006-073.3415118583756
2007-08Şampiyon342473642379
2008-095.341879573961
2009-103.341978613564
2010-118.3414416414646
2011-12Şampiyon4025114783086
2012-13Şampiyon342185663571
2013-142.3418115593265
2014-15Şampiyon342455603577
2015-166.3413129694951
2016-174.3420410654064
2017-18Şampiyon342437753375
2018-19Şampiyon342095723669
2019-206.3415118553756
2020-212.402668803684
2021-2213.38141014515352
2022-23Şampiyon362844832788
2023-24Şampiyon3833329226102
2024-25Şampiyon363051913195

Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

Bu arada Süper Lig'de 1986-1987 sezonuna kadar 2 puanlı sistem uygulandı. 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçildi.

