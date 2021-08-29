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Spor

İşte Galatasaray'ın Marcao'ya verdiği ceza

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için kadro dışı bırakılan ve PFDK'dan 8 maç men cezası alan Marcao'ya para cezası da geldi.

29 Ağustos 2021 Pazar 10:35 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 10:36
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PFDK'dan 8 maç men alan Brezilyalı stoper Marcao'ya bir fatura daha... Galatasaray Kulübü, Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcao'ya tavan miktardan para cezası kesti.

Bu olay sonrasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar yapan Marcao'nun sözleşmesini inceleyen sarı kırmızılı yönetim, yıllık ücretinin en fazla yüzde 10'u kadar disiplin cezası verilebileceğini belirledi.

Buna göre, yılda 900 bin euro alan Brezilyalı futbolcunun cezası 90 bin euro olarak belirlendi.

Marcao, söz konusu eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan da 8 maç men cezası almıştı.

Hürriyet

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