İşte Galatasaray'ın Metehan Baltacı kararı

Galatasaray'ın LASK Linz ile oynadığı hazırlık maçında 2 gol atan Metehan Baltacı, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

Süper Lig'den bazı kulüpler, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Galatasaray'la temasa geçti.

Metehan'ın gelişiminden memnun olan Galatasaray, şimdilik bu teklifleri değerlendirmeye almadı.

Metehan Baltacı, geçen sezonu da kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.