İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0503
  • EURO
    35,9155
  • ALTIN
    2520.6
  • BIST100
    10865.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Galatasaray'ın Metehan Baltacı kararı
Spor

İşte Galatasaray'ın Metehan Baltacı kararı

Süper Lig'den bazı takımlar, Metehan Baltacı için Galatasaray'la temasa geçti. Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için şimdilik bekleme kararı aldı.

26 Temmuz 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
İşte Galatasaray'ın Metehan Baltacı kararı
ABONE OL

Galatasaray'ın LASK Linz ile oynadığı hazırlık maçında 2 gol atan Metehan Baltacı, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

Süper Lig'den bazı kulüpler, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Galatasaray'la temasa geçti.

Metehan'ın gelişiminden memnun olan Galatasaray, şimdilik bu teklifleri değerlendirmeye almadı.

Metehan Baltacı, geçen sezonu da kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.