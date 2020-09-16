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Spor

İşte Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosu

Galatasaray, Neftçi Bakü ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosua açıklandı. Sarı kırmızılıların UEFA listesinde yer alan Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol kafilede yer almadı.

DHA16 Eylül 2020 Çarşamba 10:10 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kadrosu açıklandı.

Kadroda, UEFA’ya bildirilen listedeki isimlerden Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda dahil ettiği oyuncular şöyle: 

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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