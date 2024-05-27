İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde eden Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı kırmızılı takım ilk Avrupa maçına 20 veya 21 Ağustos'ta çıkacak.

Galatasaray'ı play-off turunda Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan) ve PAOK (Yunanistan) gibi dişli rakipler bekliyor.

Maccabi Tel Aviv (İsrail), Bodo Glimt (Norveç), Ferençvaroş (Macaristan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya) diğer olası rakipler.

Galatasaray bu turu geçerse Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve 15.64 milyon Euro katılım parası alacak. Ayrıca grupta her galibiyet 2.8 milyon Euro, her beraberlik 930 bin Euro gelir getirecek.