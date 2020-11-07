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Spor

İşte Galatasaray'ın Sivas kafilesi

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların Sivaspor maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Falcao yer almazken, Saracchi ile Marcao ise kafilede yer aldı.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 16:54 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 16:54
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Radamel Falcao kadroda yer almadı. Tedavileri tamamlanan Marcao ve Marcelo Saracchi ise kadroda bulundu.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşma için bugün Sivas'a gidecek.

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