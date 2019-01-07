İşte Galatasaray'ın Trezeguet-Diagne planı

İKİNCİ forvet için Ighalo’yu gözüne kestiren Galatasaray, bu transferde pürüz çıkmaması halinde Kasımpaşa’nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet için baskısını artıracak. Ighalo’da problem çıkması durumunda ise Diagne’ye yönelecek. Fatih Terim’in gönlünde Trezeguet’nin olduğu biliniyor. Ancak Kasımpaşa’nın iki yıldızı için de yüksek bir bonservis bedeli istemesi sürpriz değil. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da G.Saray’da oynama isteğini koz olarak kullanacak. Ocak ayı sonuna kadar sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor.