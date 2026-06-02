İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9336
  • EURO
    53,5431
  • ALTIN
    6692.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Gana Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu
Spor

İşte Gana Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Gana Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

AA2 Haziran 2026 Salı 11:18 - Güncelleme:
İşte Gana Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu
ABONE OL

Gana Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Gana Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Carlos Querioz, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

RAMS Başakşehir'den Jerome Opoku da kadroda yer aldı.

Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile mücadele edecek Gana'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic)

Defans: Abdul Rahman Baba (PAOK), Gideon Mensah, Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (RAMS Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos)

Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu (Leicester City), Elisha Owusu (Auxerre)

Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Olimpik Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

  • gana milli takımı
  • dünya kupası
  • kadro

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.