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Spor

İşte geliş saati! Trabzonspor, Nicolas Pepe transferinde mutlu sona ulaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Nicolas Pepe'ye resmi teklif yaptığı kaydedildi. Başarılı oyuncu Nicolas Pepe, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak üzere 03:30'da İstanbul'a geliyor.

7 Eylül 2023 Perşembe 23:55 - Güncelleme:
İşte geliş saati! Trabzonspor, Nicolas Pepe transferinde mutlu sona ulaştı
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Trabzonspor'un Nicolas Pepe için sürpriz bir girişimde bulunduğu belirtildi.

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Arsenalli Nicolas Pepe'ye Trabzonspor'un sürpriz teklif yaptığı belirtildi.

Fransız basının haberinde Nicolas Pepe transferi için devreye giren Trabzonspor'un resmi teklifini yaptığı kaydedildi. Bordo mavili kulübün 1 yıllık anlaşma konusunda Pepe'yi kadrosuna katmak için uğraş verdiği ifade edildi.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Nicolas Pepe 03:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Arsenal'in kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla ilgili gelişmelerin olumlu şekilde yakın zamanda şekillenmesi bekleniyor.

Öte yandan gazeteci Fabrizio Romano, Pepe'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından gelen teklifleri kabul etmediğini ve tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor'a imza atmak istediğini duyurdu.

Geçen sezonu Nice'de kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.

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