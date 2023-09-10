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Spor

İşte geliş saati! Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi bitirdi

Trendyol Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Arsenal2den Nicolas Pepe İle anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece 00.15 sularında Trabzon'a gelecek.

10 Eylül 2023 Pazar 22:35 - Güncelleme:
İşte geliş saati! Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi bitirdi
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Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

NICOLAS PEPE KİMDİR?

Futbola 2012 yılında Fransa'nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'e transfer oldu. 2017 yılına gelindiğinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atan oyuncu, iki yıl sonra 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezonu Nice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.

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