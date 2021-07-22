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Spor

İşte Gençlerbirliği'nin kamp kadrosu

Gençlerbirliği Kulübü, Kızılcahamam kampının kadrosunu açıklandı.

AA22 Temmuz 2021 Perşembe 17:40 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:40
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampta yer alacak isimler şöyle:

Ramazan Köse, Übeyd Adıyaman, Atalay Gökçe, Onur Alp Sarman, Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Muhammed Bayır, Musa Şahindere, Mert Kula, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Ali Eren Karadağ, Ömer Alper Tatlısu, Kazenga LuaLua, Mustafa Çeçenoğlu, Rahmetullah Berişbek, Arda Tuzcu, Aaron Tshibola, Dmytro Grechyshkin, Z. Göktuğ Erdem, Serdarcan Eralp, M. Hüseyin Seyhan, Sandro Lima, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak, Sarp Ekinci.

Kızılcahamam'da bugün kampa girecek başkent ekibi, çalışmalarını 2 Ağustos'a kadar burada sürdürecek. Kırmızı-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamlamıştı.

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