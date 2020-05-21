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Spor

İşte Gökhan Gönül gerçekleri

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün siyah beyazlı takımdan ayrılarak eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor. Peki Gökhan bu iddialara ne diyor? Beşiktaş'la yeni sözleşme için görüştü mü? Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İşte detaylar...

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:42
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Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta başarıyla görev yapan Gökhan Gönül’ün, Kara Kartal’la sözleşmesi dönem sonunda bitecek... Fanatik'in haberine göre hakkında eski kulübüne geri döneceği iddiaları ortaya atılan 35 yaşındaki sağ bekle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Kontratı resmen Haziran ayında sona erecek olsa da Beşiktaş Yönetimi’nden kimsenin temas kurmadığı tecrübeli futbolcu, bundan dolayı dışlanmışlık yaşıyor. Başarılı oyuncunun, konuyla ilgili olarak yakın çevresine, “Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam...” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

PLANLAMASINI YAPTI

Profesyonel olarak 19 yıldır yeşil sahalarda forma giyen Gökhan Gönül, planlamasını şimdiden yapmış... Futbol kariyerine 2 yıl daha devam etme kararı alan Gökhan, hem ilerleyen yaşı hem de koronavirüs süreci sebebiyle kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle maaş konusunda Beşiktaş Yönetimi’yle orta yolu bulabileceğine emin... Tüm planını 2 sezon daha Beşiktaş’ta görev yapıp ardından futbol hayatına nokta koyma üzerine yapan yıldız ismin, ne kendisi ne de menaceri aracılığıyla Fenerbahçe’den teklif almadığı, ek olarak temsilcisi Ahmet Bulut tarafından Beşiktaş’la son kararı vermeden kimseyle konuşmaması konusunda uyarıldığı bildirildi.

NE ZAMAN GÖRÜŞECEĞİ BELİRSİZ

Sezon sonunda kulüple kontratı bitecek olan; Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül arasından sadece Kanadalı ön liberoyla görüşüp 1 yıl daha yola devam konusunda söz kesen yönetim, diğer isimlerle henüz iletişime geçmedi. Koronavirüs sebebiyle oluşan belirsiz ortam sebebiyle Gökhan ve Caner’le ne zaman masaya oturulacağı belirsiz.

Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

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