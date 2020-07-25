25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:43 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:43

Gökhan Gönül, 4 yıldır formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrılıp, eski takımı Fenerbahçe'ye dönüyor.

750 BİN EURO’YU REDDETTİ, 800 BİN EURO + BONUS’A ‘TAMAM’ DEDİ

Sözleşmesi Gençlerbirliği maçıyla sona erecek olan 35 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlılarla yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı. Yönetim, ilk etapta Gönül'e 500 bin Euro önerdi. Pazarlıkların devamında rakam 750 bin Euro'ya çıktı ancak bu bedeli kabul etmeyen Gökhan, menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe ile temasa geçti. 800 bin Euro garanti ücret ve performansa dayalı bonus karşılığında el sıkışıldığı, mukavelenin 1+1 yıllık olacağı öğrenildi.

Sabah