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Spor

İşte Göztepe'nin muhtemel 11'i

Süper Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda zirve adaylarından Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedip bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe, 6'ncı haftada yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek

AA22 Ekim 2020 Perşembe 13:54 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:54
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Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, son antrenmanını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde taktik, ikinci bölümünde ise duran top çalışmaları üzerinde duruldu.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni, takımdan ayrı çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan Göztepe kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe müsabakasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Göztepe’nin muhtemel on biri: İrfan Can - Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Soner, Nwobodo, Guilherme, Tripic, Halil, Ideye.

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