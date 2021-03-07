İşte Göztepe'nin muhtemel 11'i

DHA 07 Mart 2021 Pazar 14:17 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 14:17

Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Ünal Karaman, maçı kazanıp çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

İyi bir ivme yakaladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Son 4 maçta 10 puan topladık. Erzurumspor karşılaşmasına da aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyoruz" dedi.

Rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalardan 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Sarı-kırmızılı ekip rakibiyle sezonun ilk yarısında Kazım Karabekir Stadı'nda oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. İzmir ekibinin muhtemel 11'i şu şekilde: "İrfancan - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Nwobodo, Soner, Diabate (Zulj), Halil, Ndiaye, Jahovic."