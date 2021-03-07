İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Mart 2021 Pazar / 23 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
Spor

İşte Göztepe'nin muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, yarın evinde düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

DHA07 Mart 2021 Pazar 14:17 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 14:17
ABONE OL

Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Ünal Karaman, maçı kazanıp çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

İyi bir ivme yakaladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Son 4 maçta 10 puan topladık. Erzurumspor karşılaşmasına da aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyoruz" dedi.

Rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalardan 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Sarı-kırmızılı ekip rakibiyle sezonun ilk yarısında Kazım Karabekir Stadı'nda oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. İzmir ekibinin muhtemel 11'i şu şekilde: "İrfancan - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Nwobodo, Soner, Diabate (Zulj), Halil, Ndiaye, Jahovic."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.