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Spor

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun Yeni Malatyaspor karnesi

Yeni Malatyaspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:59
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Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor, bu mağlubiyet sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Sezon başında kulüpte teknik direktörlük görevine getirilen Hamzaoğlu yönetiminde Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 25 maça çıktı.

Sarı-siyahlılar, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 9 beraberlikle 30 puan topladı.

Ligde 13. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti.

GALİBİYET HASRETİ 6 HAFTAYA YÜKSELDİ

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek elde eden sarı-siyahlı ekip, daha sonra yaptığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Yeni Malatyaspor, 6 haftalık periyotta Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 2-2, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı, Galatasaray'a 1-0, Trabzonspor'a 2-0 ve son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenildi.

TÜRKİYE KUPASI'NA SON 16 TURUNDA VEDA ETTİ

Yeni Malatyaspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Kupaya 3. turdan dahil olan sarı-siyahlı ekip, sırasıyla Artvin Hopaspor'u (2-0), Etimesgut Belediyespor'u (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u (5-0) eledi.

Yeni Malatyaspor, son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Galatasaray'a penaltı atışları sonunda 7-6 kaybederek elenmişti.

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