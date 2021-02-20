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Spor

İşte Hatayspor'un Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Atakaş Hatayspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 14:02 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 14:02
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Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, haftaya 39 puanla 6'ncı sırada girdi. Erzurum deplasmanından puan veya puanlarla dönmek isteyen Akdeniz ekibi, hafta boyunca hazırlıklarını sürdürdü. Son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kalan Hatay temsilcisinde kart cezalısı Strahil Popov, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan, takımda sakatlığı bulunan Yusuf Abdioğlu ve Soner Örnek'in durumları maç günü kesinleşecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve Serkan Tokat'ın yöneteceği maça Atakaş Hatayspor'un şu 11 ile çıkması bekleniyor: Munir, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.

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