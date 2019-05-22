İşte Henry Onyekuru'nun yeni adresi

Galatasaray'da bu sezon şampiyonluğun mimarlarından biri olan ve sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon da kadroya katmak istediği Henry Onyekuru ile ilgili önemli bir haber geldi.

ESPN'in edindiği bilgilere göre Onyekuru, Bundesliga'dan bir takımla anlaştı. Premier Lig ve La Liga'dan da birer takım teklif yaptı ancak öncelik verdiği Bundesliga kulübü, Everton ile Büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Onyekuru'nun adı Bundesliga'da Bayern Münih ve Bayern Leverkusen ile anılıyordu.

MARCO SILVA: "HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Onyekuru'nun durumu hakkında konuştu ve bu bölgede oynayan 4 oyuncusunun olduğunu söyledi.

Silva açıklamasında, "Henüz Onyekuru için bir karar vermedim. Şu anda kadromuzda Onyekuru'nun bölgesinde görev yapabilen 4 oyuncu var. Richarlison, Lookman, Bernard ve Theo... Ayrıca Onyekuru'nun çalışma izniyle ilgili de sorun sürüyor" yorumunda bulundu.

Şampiyonluğun geldiği Başakşehir maçında attığı golle galibiyeti getiren Onyekuru, bu sezon başında katıldığı Galatasaray'da 43 maçta forma giymiş ve takımına 16 gol gol 6 asistlik katkı verdi.

(Sporx)