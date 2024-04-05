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Spor

İşte hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Lig'e 20. hafta programını açıkladı. Haftanın ilk maçı Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor arasında oynanacak.

AA5 Nisan 2024 Cuma 09:34 - Güncelleme:
İşte hentbolda haftanın programı
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Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

7 Nisan Pazar:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Serdivan)

17.00 Beşiktaş Safi Çimento-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

8 Nisan Pazartesi:

14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Konya 75. Yıl)

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