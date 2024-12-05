İşte hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)

7 Aralık Cumartesi:

15.00 Nilüfer Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

15.00 Beşiktaş - Spor Toto (Süleyman Seba)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Güneysu (Beşirli)

8 Aralık Pazar:

13.00 Rize Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

9 Aralık Pazartesi:

17.30 DEPSAŞ Enerji As - Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)