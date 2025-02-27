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Spor

İşte hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Hentbol Erkekler Süper Ligi 19. hafta maç programını duyurdu.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
İşte hentbolda haftanın programı
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın açılış maçında, DEPSAŞ Enerji As ile Beşiktaş karşılaşacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 DEPSAŞ Enerji As-Beşiktaş (Şanlıurfa 11 Nisan)

1 Mart Cumartesi:

13.00 Rize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Yenişehir)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

2 Mart Pazar:

13.00 Beykoz Belediyespor-Güneysu (R. Şahin Koktürk)

20.00 Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

  • Hentbol Erkekler Süper Ligi
  • Türkiye Hentbol Federasyonu
  • haftanın programı

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