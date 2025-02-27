İşte hentbolda haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın açılış maçında, DEPSAŞ Enerji As ile Beşiktaş karşılaşacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 DEPSAŞ Enerji As-Beşiktaş (Şanlıurfa 11 Nisan)

1 Mart Cumartesi:

13.00 Rize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Yenişehir)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

2 Mart Pazar:

13.00 Beykoz Belediyespor-Güneysu (R. Şahin Koktürk)

20.00 Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)