İşte hentbolda haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

7 Mart Cuma:

14.00 Güneysu-Konya Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Celal Atik)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Porsuk)

19.30 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)