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Spor

İşte hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Hentbol Erkekler Süper Lig'inde bu hafta oynanacak maçların programını duyurdu.

5 Mart 2025 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
İşte hentbolda haftanın programı
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Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

7 Mart Cuma:

14.00 Güneysu-Konya Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Celal Atik)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Porsuk)

19.30 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

  • Hentbol Erkekler Süper Ligi
  • Türkiye Hentbol Federasyonu
  • haftanın programı

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