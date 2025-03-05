İşte hentbolda haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)
7 Mart Cuma:
14.00 Güneysu-Konya Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Celal Atik)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Porsuk)
19.30 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)