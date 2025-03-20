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Spor

İşte hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Hentbol Erkekler Süper Lig'e 21. hafta maçlarının programını duyurdu.

AA20 Mart 2025 Perşembe 10:41 - Güncelleme:
İşte hentbolda haftanın programı
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Hentbol Erkekler Süper Lig'e 21. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.30 Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Üçevler)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

22 Mart Cumartesi:

13.00 Köyceğiz Belediyespor-Güneysu (Köyceğiz)

16.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş (Recep Şahin Köktürk)

17.00 DEPSAŞ Enerji As-Rize Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

24 Mart Pazartesi:

17.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

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