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Spor

İşte Igor Tudar'un yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudar İtalyan ekibi Lazio ile 2025 yılına kadar anlaşma sağladı.

18 Mart 2024 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
İşte Igor Tudar'un yeni takımı
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Serie A ekibi Lazio, teknik direktörülük görevinden ayrılan Maurizio Sarri'nin koltuğunu doldurmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, Lazio ile 2025 yılına dek anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adamın resmi imzayı atmak üzere İtalya'ya gittiği ifade edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Lazio'nun deneyimli çalıştırıcı Igor Tudor'u resmi olarak kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

KARİYERİ

45 yaşındaki teknik adam, kariyerinde daha önce Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Marsilya takımlarını çalıştırmıştı.

Tudor ayrıca 2020 yılında Juventus'ta yardımcı antrenör olarak da görev aldı.

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