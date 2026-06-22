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Spor

İşte Inaki Pena'nın yeni adresi

Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşen 26 yaşındaki deneyimli kaleci Inaki Pena'nın yeni adresi Yunan ekibi Panathinaikos oldu.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 16:15 - Güncelleme:
İşte Inaki Pena'nın yeni adresi
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Barcelona'da ayrılığı kesinleşen Inaki Pena'nın yeni takımı belli oldu.

Matteo Moretto'nun haberine göre Barcelona, kaleci Inaki Pena'nın Panathinaikos'a transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında geçen hafta sağlanan mutabakatın ardından tecrübeli file bekçisinin önümüzdeki saatlerde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Haberde, 26 yaşındaki kalecinin Yunanistan temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı belirtildi. Barcelona ile Panathinaikos arasındaki transfer anlaşmasının tamamen tamamlandığı ve bonservis bedelinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu ifade edildi.

BARCELONA DEFTERİ KAPANDI

La Masia altyapısında yetişen Inaki Pena böylece Barcelona kariyerine nokta koymuş olacak. 2021-22 sezonunda A takıma yükselen İspanyol kaleci, kariyerinde iki farklı kiralık deneyim yaşadı.

Pena, Ocak 2022'de Galatasaray'a kiralanırken sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla olumlu izlenim bırakmıştı. Geçtiğimiz sezonu ise Elche'de geçiren deneyimli file bekçisinin Barcelona ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyordu.

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