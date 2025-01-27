İşte İsmail Kartal'ın transfer listesindeki Türk isimler

Persepolis'e imza atan İsmail Kartal, Türkiye'den transfer yapmak istediklerini söylemişti.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal, geçtiğimiz cumartesi günü İran'a giderken havalimanında yaptığı açıklamada, "Türkiye'den götürmek istediğim oyuncular var. Görüşüyoruz. Transferin bitmesine birkaç gün kaldı. Alabilirsek, buradan takip ettiğim, bildiğim oyuncular var. Onları almak için uğraşacağız. Türkiye'den takip ettiğimiz, birlikte çalışmak istediğim oyuncular var." sözlerini sarf etmişti.

CEO DOĞRULADI

İran'dan İvna'nın haberine göre, Persepolis'in CEO'su Reza Darvish, Türkiye'den Alman asıllı bir forvetle görüştüklerini doğruladı.

SERDAR DURSUN VE CENK TOSUN

Darvish'in bu açıklamasının ardından Persepolis'in gündemindeki isimlerin Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun ve Fenerbahçe'den Cenk Tosun olduğu öne sürüldü.

İki futbolcunun piyasa durumlarına değinildi ve Serdar Dursun'un 400 bin euro'luk güncel piyasa değeri ile 1.4 milyon euro'luk Cenk Tosun'a göre transferinin daha yakın olduğu iddia edildi.

BU SEZON PERFORMANSLARI

Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun, daha önce Fenerbahçe'de iki dönem İsmail Kartal ile birlikte çalışmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon 11 maçta süre bulan 33 yaşındaki Cenk Tosun, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Alanyaspor'da bu sezon 15 maçta sahaya çıkan Serdar Dursun ise gol sevinci yaşayamadı.